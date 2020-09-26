Верховный суд встал на защиту уволенного в Волгограде фармацевта

Обе стороны заключили мировое соглашение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Разбирательство касательно увольнения начальника отдела управления персоналом волгоградского фармацевтической компании дошло до Верховного суда РФ. Служитель Фемиды отменил решение об увольнении, которое произошло из-за прогула в день рождения волгоградки. Женщина заранее предупредила руководителя о том, что уйдет домой на 4 часа раньше, что и стало поводом для увольнения.

В Дзержинском районном суде защитили истицу, но ответчик обжаловал решение в свою пользу. Служебное расследование показало, что сотрудницы не было на рабочем месте 4, 9, 13, 21, 27,30 июня 2018 года.

Однако волгоградка решила до конца отстаивать свои права, тем более у нее были доказательства своей невиновности.

- 4 июня более четырёх часов подряд согласовано с руководителем ввиду сложившейся в организации практике о досрочном завершении рабочего дня в день его рождения. 9 июня рабочий день был установлен до 15 часов, а 13 и 21 она посещала аптеки с целью представления коллективам вновь назначенных руководителей. 27 и 30 июня принимала участие в составе аккредитационной комиссии, - говорится в информационном сообщении.

Эти доводы и стали основанием для принятия другого решения.

- Определением Верховного суда Российской Федерации апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского областного суда отменено, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного суда.

Дело вновь вернулось в облсуд, где обе стороны заключили мировое соглашение. Дело по гражданскому иску прекратили.