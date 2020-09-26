Под Волгоградом после ДТП загорелась «Лада Приора»: двое погибших

По факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Трагедия произошла около восьми часов утра в пятницу, 25 сентября: в Октябрьском районе двух километрах от дороги «Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск» нашли сгоревшую «Ладу Приору» и погибших в ней людей. Спасти их было невозможно - мужчина заживо сгорели в салоне автомобиля.

Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место ДТП, выяснили обстоятельства слоившегося. Предварительно, 29-летний мужчина вместе с другом ехали из села Шелестов в сторону магистрали. Он совершил ошибку и потерял управление над легковушкой.

- Водитель совершил съезд с дороги в правый кювет с последующим наездом на дерево и возгоранием транспортного средства. В результате ДТП водитель и 29-летний пассажир от полученных травм скончались, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства.