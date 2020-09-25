Роспотребнадзор дал добро: матч Ротор – Рубин состоится

Фото: СК "Ротор"

Теперь точно не должно ни у кого возникнуть сомнений, что матч 9-го тура Российской премьер-лиги между «Ротором» и «Рубином» состоится. Оперативный штаб РПЛ сообщил, что было получено разрешение от Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области на проведение игры. Соответствующие документы «Ротор» предоставил премьер-лиге. Как сообщает сайт РПЛ, также волгоградский клуб направил список футболистов, которые имеют отрицательные результаты тестов на COVID-19 и смогут выйти на газон «Волгоград Арены».

Матч между «Ротором» и «Рубином» состоится 27 сентября в 20.00 по волгоградскому времени. 22 сентября подопечные Александра Хацкевича начали подготовку к игре, уйдя на самоизоляцию в гостиничном комплексе. Футболисты волгоградской команды с отрицательными тестами на ковид живут и тренируются в условиях карантина.