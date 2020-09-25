Пропавшую 15-летнюю волжанку спустя полгода нашли живой

Девушка сбежала с любимым в Сибирь. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Полгода родители и полиция Волжского разыскивали 15-летнюю девушку. Следователи даже завели уголовное дело по статье «Убийство», так как школьница исчезла внезапно и бесследно. Но надежду найти подростка живой не оставляли. И ведь нашли. Живой и невредимой.

В полицию Волжского Волгоградской области мать пропавшей школьницы обратилась 18 февраля 2020-го. Женщина сообщила, что ее дочь ушла из дома и не вернулась ни через день, ни через неделю. С собой у девушки, как выяснилось, был паспорт и мобильный телефон. Надо сказать, что через некоторое время юная волжанка все же позвонила матери, но , где она находится не сказала. Попросила лишь не искать ее больше.

С этого момента полицейские подключили к поискам «потеряшки» волжских сотрудников угрозыска. Опрашивая друзей и знакомых подростка, сыщики выяснили, что девушка может находиться в Новосибирске.

- Оперативники Волжского отправились в Новосибирск, где вместе с коллегами смогли установить местонахождение несовершеннолетней. Как выяснилось, в феврале она, не сказав ничего родным, вместе со своим парнем уехала в Новосибирск. Там пара поселилась у родственников ее молодого человека, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. – На данный момент матери «потеряшки» уже сообщили, что ее дочь жива и здорова.