В Волгограде от коронавируса умерла 46-летняя женщина

Фото администрации ВО.

Сегодня, 25 сентября, еще умерших жителей Волгоградской области попали в смертельную статистику коронавируса. Теперь уже официально подтвердили: 46-летняя женщина из Волгограда и 61-летний мужчина из Волжского скончались от осложнений на фоне COVID-19.

Казалось бы, 46 лет – молодая женщина с еще сильным иммунитетом и без списка хронических заболеваний, но ее не спасли. Хотя она обратилась за медицинской помощью сразу, как только почувствовала первые признаки заболевания. Ее, как и многих, поначалу лечили амбулаторно. Но волгоградке становилось все хуже. Спустя неделю, она вызвала «скорую». Ее госпитализировали в больницу №4, и уже там обследование показало двухстороннюю пневмонию. Болезнь уже перешла в острую фазу. В региональном оперштабе говорят, что женщина получала все необходимое лечение, но сказалось имеющееся заболевание эндокринной системы.

Еще одной жертвой ковида стал 61-летний житель Волжского. Мужчина заразился коронавирусом от родственника, но, даже, когда понял, что заболел, обращаться в больницу не стал. Только на третьи сутки пошел на обследование, где тест и показал COVID-19. Мужчину госпитализировали в третью больницу с двухсторонней пневмонией. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но у него были хронические заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной системы, осложнения привели к смерти.