В Волгограде скончалась зампредседателя профсоюза врачей

Фото волгоградских профсоюзов.

В Волгограде скоропостижно скончалась заместитель председателя Волгоградской организации профсоюза работников здравоохранения Юлия Маркова. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе волгоградских профсоюзов. Волгоградке было всего 48 лет. Предположительно она умерла от коронавируса, но официально это подтвердят не раньше, чем через месяц.

Юлию Маркову в Волгограде и области знают многие. Она работала и медицинским психологом и медсестрой-анестезистом на выездной карете для новорожденных. А после того, как в 2008 году ее избрали председателем профкома, Маркова активно боролась за права медиков в регионе.

- Она занималась с молодежью и передавала свой опыт коллегам, в условиях реформирования отрасли работала в тесном контакте не только с председателями профкомов, но и с главными врачами. Ее ценили, как принципиального руководителя и чуткого человека, - говорят коллеги. Маркова была награждена Почетной грамотой Минздрава РФ.

«Волгоградский областной Совет профсоюзов, областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации выражают соболезнования родным и близким Юлии Марковой» - гласит сообщение на сайте профсоюза.

«КП-Волгоград» также выражает соболезнования родным и близким медика.

Церемония прощания состоится 29 сентября в 10.50 по адресу: г. Волжский, улица Паромная, 2 (городское кладбище).