В Волгограде появится новый детский конный клуб

У стадиона "Темп" уже построили новый ФОК, скоро поставят новые уличные тренажеры, а затем возьмутся за конный клуб. Фото администрации ВО.

Стадион «Темп» в Красноармейском районе Волгограда сегодня не узнать: новое футбольное поле, новые трибуны, новый ФОК со спортзалом, а еще новая баскетбольная площадка и даже новая парковка. Все это сделано за последние три года в рамках реконструкции стадиона. А сегодня, 25 сентября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки в самый южный район Волгограда сообщил еще одну хорошую новость – совсем скоро рядом с «Темпом» появится детский спортивный конный клуб, и еще несколько спортивных объектов.

В администрации региона также сообщили, что в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» уже выделены деньги на установку у стадиона уличных тренажеров. Так что уже в следующем году любой желающий сможет заниматься здесь на открытом воздухе.

Вот так выглядит стадион после реконструкции. Фото администрации ВО.

- Также с городскими властями прорабатывается вопрос о повышении транспортной доступности стадиона, -добавляют в пресс-службе администрации области.

Сегодня же Андрей Бочаров поставил задачу властям Волгограда подготовить предложения по формированию подобного спортивного ядра и в Кировском районе.