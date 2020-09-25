Велопятница: по Волгограду опять проедет колона велосипедистов

Участникам напоминают: фонарики на велосипедах должны быть обязательно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня вечером, 25 сентября, по дорогам Волгограда опять промчится колона велосипедистов. Один из известных в городе велоактивистов Михаил Соломонов собирает единомышленников на велопрогулку. Это не велопарад, так что под понятие «массовые мероприятия», которые запрещены Роспоттребнадзоров и властями в период пандемии, она не попадает. Но обычно на подобные «покатушки» в Волгограде собираются десятки любителей двухколесного транспорта. Так они публично выступают за развитие велотранспортной инфраструктуры в городе и за безопасность на дорогах.

«Сегодня 25 сентября в Волгограде велопятница и мы собираемся на большую велопрогулку. Допускаются только лица старше 18-ти лет. С собой обязательно иметь передний и задний фонари», - напоминает участникам организатор этих «покатушек» Михаил Соломонов.

Собираются велосипедисты у Царицынской оперы. Стартуют в 20.00 и поедут по Первой Продольной магистрали. Так что водителям автомобилей сегодня придется быть особенно осторожными и внимательными.