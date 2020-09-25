Под Волгоградом фермер 2,5 года не платил доярке зарплату

Надо сказать, что терпения этой волгоградки не занимать: женщина два с половиной года не получала положенную ей зарплату, и только сейчас обратилась за помощбью к правоохранительные органы.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, к ним обратилась жительница Палласовского района, которая все эти годы бесплатно работала на местного фермера.

- По данным следствия, женщина работала дояркой у главы крестьянско-фермерского хозяйства с августа 2017 года. Причем она не только доила коров, но еще и кормила телят, и даже убирала на ферме. При этом за 2,5 года она не получила от фермера ни копейки за свою работу, - рассказывают в прокуратуре. Уточняя, что общая сумма задолженности перед ней составляет на сегодняшний день более 200 тысяч рублей.

В марте 2019 года женщина не выдержала и уволилась с фермы. Но даже при увольнении глава КФХ не рассчитался со своей работницей.

- Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах преступления. Предпринимаются все меры для погашения задолженности перед дояркой, - добавляют в региональном ведомстве.