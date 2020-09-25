Волгоградские чиновники создают Центр управления регионом

В регионе будет еще один центр управления. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«Центр информационных технологий», «Центр оперативного реагирования», «Центр управления транспортом», и прочие, прочие центры: в Волгоградской области подобных объединений уже десятки. Теперь появится еще один – Центр управления регионом. На сайте администрации Волгоградской области уже появилось распоряжение губернатора о создании рабочей группы, которая и займется формированием задач и планов для нового Центра.

На самом деле наш регион не первый, где запускают такой проект. Первый ЦУР (центр управления регионом) появился в Московской области в 2018 году. А спустя год, ознакомившись с его работой, президент России рекомендовал организовать подобные Центры во всех регионах страны. Весной 2020-го ЦУРы запустили в шести пилотных регионах – в Ульяновской, Калужской, Рязанской, Нижегородской областях, а также в Мордовии и Республике Башкортостан. Теперь инициативу подхватили и другие регионы, в том числе и Волгоградская область.

Чем занимаются ЦУРы? В двух словах – это платформа для взаимодействия властей, организаций и населения. В этот Центр будет стекаться информация со всех источников – с официальных сайтов, из соцсетей, с различных порталов. В круглосуточном режиме десятки сотрудников ЦУРа будут координировать решение проблем со всей области.

Когда заработает этот волгоградский ЦУР и во сколько он обойдется бюджету, пока не сообщается.