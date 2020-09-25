В Волгограде студент из Португалии подрабатывал продажей наркотиков

В Волгограде на скамье подсудимых оказался 21-летний иностранный студент. Парень приехал в город-герой из Портуагльской Республики, поступил в один из вузов, а потом решил найти подработку. Вот только выбрал он занятие незаконное – стал торговал наркотиками.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, в январе 2020-го он нашел в интернете поставщика, который присылал ему в Волгоград партию «экстези». Задачей студента было расфасовать порошок по дозам и разложить по «тайникам».

- Он забрал партию наркотика в Городищенском районе, где был «тайник». В пакете был порошок весом более 31 грамма. 8 марта он отправился делать «закладки» в Ворошиловский район Волгограда. Там его и задержали сотрудники полиции, - говорят в прокуратуре.

Свою вину иностранец полностью признал, но на милосердие он вряд ли сможет рассчитывать. Ему грозит до 20 лет колонии. Сейчас дело с обвинительным заключением передали в суд. Ожидать вердикта он будет, находясь под стражей.

- Уголовное дело в отношении сообщника обвиняемого выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования, - добавляют в ведомстве.