Под Волгоградом надсмотрщика судят по поставку телефонов в колонию

За каких-то 15 тысяч рублей 23-летний инспектор исправительной колонии, расположенной в Волгоградской области, может сам оказаться за решеткой. Именно такую сумму денег, по версии следователей регионального СУ СК, молодой служащий УФСИН получил от одного из осужденных.

- В январе инспектор сам обратился к осужденному с предложением оказать тому «платную услугу». За 15 тысяч рублей он пообещал проносить в режимный объект мобильные телефоны. Зэк согласился. В марте и апреле 2020 года сотрудник колонии получил от отбывающего наказание мужчины деньги, а взамен он отдал три телефона, - рассказывают «КП-Волгоград» в региональном следственном управлении.

Преступные планы стража порядка стали известны сотрудникам УФСБ России по Волгоградской области, и вместе с коллегами из службы собственной безопасности регионального управления ФСИН, взяточника задержали.

Сейчас расследование дела завершено и с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением передано в Суровикинский райсуд. Бывшего инспектора обвиняют по статье «получение должностным лицом взятки за незаконные действия».