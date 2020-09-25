На юге Волгограда мотоциклист сбил пешехода и скрылся

Это происшествие случилось вечером 24 сентября – примерно в 21.30 – в Кировском районе Волгограда. 33-летний мужчина переходил дорогу по улице 64-й Армии напротив дома №26, когда его сбил мотоциклист. Причем волгоградец переходил дорогу по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора. Мотоцикл летел в сторону улицы Маресьева, когда наехал на мужчину. И что самое страшное, байкер даже не остановился, чтобы помочь пострадавшему. Он просто сбежал с места ДТП.

- Пострадавшего пешехода с травмами увезли в больницу. Сейчас полиция проводит розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения виновника ДТП, - сообщают в ГУ МВД по региону.

А в городе Михайловке Волгоградской области 35-летний водитель «Нивы Шевроле» сбил на улице Оборонной 43-летнюю женщину, которая тоже переходила дорогу в положенном месте – по «зебре». К счастью, этот водитель сбегать не стал, а вызвал на место ДТП медиков и полицейских.