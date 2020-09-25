К 2022 году в Красноармейском районе Волгограда построят новую школу

Еще одну школу-тысячник построят в Волгограде. Фото: Иван ВИСЛОВ

Жители Красноармейского района Волгограда много лет ждали, когда же на месте снесенной школы №117 появится новое здание для школьников. И вот хорошая новость. Школа-тысячник вырастет на том же самом месте на улице Вторая Штурманская уже в 2022 году. Администрация Волгограда уже завершила подготовку конкурсной документации. Аукцион по отбору подрядчика объявят в начале октября.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, разработчики спроектировали новую школу на тысячу мест на том же участке, где стояла старая школа, с расширением его за счет свободных прилегающих территорий. Ведь займет здание куда больше места и будет соответствовать всем современным требованиям.

В новой школе будет 40 классов, несколько спортзалов, в том числе для занятий лечебной физкультурой, свой деловой центр, большой актовый зал, библиотека, лингафонные кабинеты и современный пищеблок. Также учеников будут ждать профильные мастерские и лаборатории. Вокруг сделают несколько спортплощадок и стадион с беговыми дорожками. В школе смогут заниматься ребята с ограниченными возможностями здоровья, для этого предусмотрят все необходимое.

Напомним, старая школа №117 была построена в 1965 году. В 1980 году зданию понадобилась стяжка, потом к нему пристроили дополнительный корпус. Но к 2015 году школу признали аварийной. Учеников раскидали по другим школам, а задание снесли в 2017 году. В прошлом году проект новой школы прошел госэкспертизу и теперь получил финансирование в рамках нацпроекта «Образование».