В Волгограде водитель умер за рулем и спровоцировал ДТП

Авария с участием «шестерки» произошла днем 24 сентября на улице Елецкой в Ворошиловском районе Волгограда. Очевидцы стали свидетелями того, как «шестерка» вдруг выехала на тротуар, перескочив через бордюрный камень и, не останавливаясь, врезалась на полном ходу в дородный знак. Это произошло как раз напротив дома №92 по улице Елецкой. Как оказалось, водителю легковушки стало плохо за рулем.

- 70-летний водитель резко почувствовал недомогание за рулем, от чего потерял управление. К сожалению, мужчина скончался на месте ДТП до приезда «скорой « помощи, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А уже ночью – с 24 на 25 сентября в Новоаннинском районе произошла авария, в которой пострадали три человека.

- 61-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген Траспортер», двигаясь по трассе «Каспий» в направлении Москвы, совершал объезд фуры, которая остановилась у обочины дороги, но не заметил встречное авто и врезался в него, - описывают происшедшее в региональном Главке.

На беду на встречу в этот момент ехал 29-летний мужчина за рулем «Мерседеса». По счастливой случайности он не пострадал. А вот водителя «Фольксвагена», а также его пассажиров 34 и 66 лет с травмами увезли в больницу.