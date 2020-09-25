В Волгограде переименовали две остановки

Остановки носят новые имена уже с сегодняшнего дня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жизнь меняется, привычные волгоградцам объекты и организации сменяют другие, меняются и названия расположенных рядом с ними остановок общественного транспорта. С пятницы, 25 сентября 2020 года, в Дзержинском районе Волгограда новые названия получили сразу две остановки. Так, вместо «Колледжа бизнеса» на улице Качинцев теперь горожане будут выходить на «Академическом колледже». А остановка «Молодежный центр «Россия» на улице 51-й Гвардейский Дивизии отныне носит название «Культурно-досуговый центр».

- Соответствующие изменения уже внесены в карты маршрутов общественного транспорта, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Коснется новшество автобусов №65 и 85, троллейбуса №15А и трамваев №5, 7, 10 и 12. Пассажирских перевозчиков уже проинформировали о грядущих изменениях, так они должны были перезаписать звук на автоинформаторах, объявляющих остановки.

Ранее в Дзержинском районе сделали новый остановочный пункт на Землячки рядом со спорткомплексом «Профессионал». Остановка автобуса №77 получила название «СК «Профессионал».