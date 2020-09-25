В Волгограде за 26 миллионов обновят улицу Казахскую

Улицу сделают в едином стиле со сквериком у 7-й больницы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Власти Волгограда уже составили планы на благоустройство на 2021 год. Среди общественных пространств, которые ждет обновление по программе «Формирование комфортной городской среды», оказалась и улица Казахская – одна из главных улиц Советского района. Здесь на участке от улицы Новосибирской до проспекта Университетского вымостят брусчаткой пешеходную зону, расставят парковую мебель, установят фонари, а также высадят деревья и кустарники, и поливочник для них. На сайте госзакупок уже появился электронный аукцион по отбору подрядчика, который будет воплощать эту задумку жизнь. Оценили работы в 26,2 миллиона рублей.

Пока это лишь часть масштабных работ - первая и вторая очередь первого этапа. Сначала получит новую жизнь территория по нечетной стороне улицы площадью около 6 тысяч квадратных метров. Конкурс отыграют в этом году, начнут работы весной 2021 года, как только позволит погода.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, за 26 миллионов волгоградцы увидят вполне стандартный проект. На нечетной стороне улицы Казахской уложат 4 тысячи квадратных метров тротуарной плитки, установят 33 светодиодных фонаря, камеры видеонаблюдения.

Внешне все будет похоже на то, как сейчас выглядит кусочек улицы у больницы № 7. В зеленой зоне расстелют газон и высадят 150 деревьев и кустарников. Украшением улицы Казахской станут 14 сербских и 8 обыкновенных елей, восемь березок, 27 рябин, 26 лип, 5 ив. Вот только высаживать большинство из них будут только на втором этапе. А первыми на улице появятся кустарники - форзиция, белый дерн, пузыреплодник. Прогулочную зону от проезжей части отделят ограждением протяженностью около 340 метров. В конце на улице расставят парковую мебель, а на остановке «Больница №7» появится павильон.

Следующим этапом станет обновление четной стороны Казахской. Гарантия на все работы составит три года.