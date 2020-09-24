Пятое поражение подряд: гандболистки «Динамо» в черной полосе

В сезоне женской гандбольной суперлиги России «Динамо-Синара» пока не может занести себе в актив ни один матч. Волгоградская команда в очередном туре чемпионата принимала подмосковную «Звезду». Хозяйки паркета недосчитались перед встречей нескольких игроков. Как сообщает пресс-служба клуба, часть команду настигли повреждения и череда ОРЗ. Тестирование на COVID-19 показывает отрицательные результаты.

Итог встречи «Динамо-Синары» со «Звездой» получился разочаровывающим для поклонников бело-голубых: поражение со счетом 23:27. Для подопечных Любови Сидоричевой это пятое поражение в пяти играх суперлиги.

Стоит отметить, что гандболистки «Динамо-Синара» из-за угрозы распространения коронавируса домашние матчи проводит пока без зрителей на трибунах. В следующей игре российской суперлиги волгоградская команда дома примет московский «Луч». В манеже «Динамо» встреча пройдет 9 октября в 18.00.