На Волжской ГЭС движение в полном объеме откроют в октябре

Фото: администрация Волгоградской области

Доехать с ветерком из Волжского в Волгоград и обратно через гидроэлектростанцию сейчас невозможно. На мостовом переходе продолжается капитальный ремонт, который образует пробки и утром, и вечером. Но скоро движение станет свободным. Подрядчик сейчас ведет работы на двух участках, длина которых 572 и 884 метра. Дорожники завершили устройство железобетонной накладной плиты проезжей части и деформационных швов, сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона. Мостовики ведут монтаж слоя гидроизоляции, а затем уложат два слоя асфальта. Завершено порядка 80% работы. Подрядная организация обещает завершить ремонт участков дороги к концу октября. Тогда волгоградские и волжские автомобилисты смогут передвигаться по мосту ГЭС без затруднений – движение будет открыто в полном объеме.

Вместе с работами на дороге строители делают капитальной ремонт и под мостом. Почти завершено обновление железобетонных конструкций и нижней части пролетных строений.

В ходе выполнения капитального ремонта на мостовом переходе Волжской ГЭС ежедневно трудятся 80 человек, задействовано 10 единиц техники.

Однако обновление состояния путепровода на этом не завершится. Заключительные этапы работ пройдут в 2021 году.