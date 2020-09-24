Матчу с Рубином быть: Ротор открыл продажу билетов

Фото: СК "Ротор"

Карантин «Ротора» из-за коронавируса подходит к концу. Волгоградская команда полна решимости сыграть с казанским «Рубином» в 9-м туре Российской премьер-лиги. Клуб открыл продажу билетов на этот матч. «КП-Волгоград» узнала у билетного оператора Kassir.ru, что стоимость проходок варьируется от 100 до 1500 рублей. Встреча пройдет на «Волгоград Арене» в воскресенье, 27 сентября, в 20.00.

Пока болельщики без привычного желания покупают билеты. Многие пишут в социальных сетях недовольные сообщения, что еще не возвращены деньги за отмену матча «Ротор» - «Краснодар» 7-го тура РПЛ.

«Сначала деньги верните за матч с Краснодаром»

«Пока все не устаканится боязно доверять руководству... А деньги за Краснодар, наверное, не скоро вернут»

«Да... Ну мы купим, а потом опять вспышка короны и отмена матча, а деньги-то не возвращают...»

Но есть и счастливчики, которым билетный оператор уже вернул деньги.

«Мне только сегодня вернули и то почему-то меньше»

«Мне сегодня вернули. Но удержали 10%»

Напомним, в «Роторе» игроки и персонал массово заболели коронавирусом. Команда уже получила технические поражение за отмененные встречи с «Краснодаром» и «Ростовом». С большой долей вероятности сине-голубые будут довольствоваться счетом 0:3 из-за несостоявшейся игры Кубка России со ставропольским «Динамо». Сейчас «Ротор» закрылся в гостинице «Олимпия», при которой есть футбольное поле. Игроки с отрицательными тестами на COVID-19, а это порядка 15-ти человек, готовятся к матчу с «Рубином». В волгоградском клубе верят, что карантин позади. В последний раз сине-голубые официальный матч проводили 29 августа - в 6-м туре РПЛ с «Химками».