В Волгограде 25 сентября свет отключат в четырех районах

До темна все плановые работы должны завершиться Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Жители четырех районов Волгограда в пятницу, 25 сентября 2020 года, на день останутся без света. На некоторых адресах электроснабжение будет отсутствовать считанные часы. А где-то волгоградцам предстоит обходиться без света с утра до вечера. Волгоградские энергетики продолжают плановые ремонтные работы, чтобы приход зимних холодов не привел к колапсу на воздушных линиях городских сетей. «КП-Волгоград» узнала в ресурсоснабжающей компании «Россети ЮГ - Волгоград», в график отключений на 25 сентября вошли адреса в Краснооктябрьском, Дзержинском, Ворошиловском и Кировском районах.

В Краснооктябрьском районе света не будет не в жилом массиве, а в котельной №729. В здании по адресу Тарифная, 13а электроснабжение будет отсутствовать с 13.00 до 17.00.

Самое массовое отключение электроэнергии в пятницу произойдет в Ворошиловском районе. В большинстве случаев – света не будет в частном секторе. С 9.00 до 15.00 придется отложить использование электроприборов жителям домов на следующих адресах: улица Академическая, 1, 1а, 2-6, 16, 18, 20; улица Запрудная, 3-5, 7а, 7б, 11, 13, 15, 15а, 2; улица Институтская, 1, 2, 3, 4, 4а, 8; улица Новостроек, 2-9, 13, 15; улица Окружная, 1, 3; улица Калмыцкая, 1-8, 11; улица Курская, 1, 3; улица Одесская, 1-10; улица Астраханская, 1-11, 13; улица Московская, 1-11. Выборочно свет будет отсутствовать еще на двух улицах Ворошиловского района: на Молодежной, 1а, 3/1, 1-21, 11/1, 33, 35, 37, 39, 41, переулке Тупиковом, 6, 7, 8, а также на Приовражной, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1-8/3. Еще на четырех улицах района электроэнергия будет отключена с 9.00 до 15.00 только в одном из домов: на Песчаной, 15, Производственной, 7, Калмыцкой, 7, Центральной 43а. Кроме этого, с 9.00 до 15.00 будет лишен электроснабжения СНТ Микояновское.

В Кировском районе ремонтные работы потребуют отключения света всего на четыре часа – с 9.00 до 13.00 – в двух домах: на улице Кирова, 92б, а также Колосовой, 8а.

Еще одним районом Волгограда, где в пятницу частично будет отсутствовать электроэнергия, станет Дзержинский. С 10.00 до 11.30 придется обойтись без электроприборов жителям улиц Кобринской, 1-18, Куринской, 2, 9, Полоцкой 3, 4, 9-12, М. Рыбалко, 12а, Миусской, 2, Продольной, 109-115, Раздольной, 17-25, Сульской, 1, 9, 15. А с 9.00 до 17.00 обесточат дома по адресам улица Бурейская, 1в, 1д, 2б.