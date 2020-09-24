Под Волгоградом медсестру детсада оштрафовали за ковидного ребенка

У одного ребенка поднялась температура, а медсестра, узнав об этом, никому не сообщила. Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще и месяц не прошел, как в Волгограде и области после карантина заработали детские сады и школы, а коронавирусных ЧП уже предостаточно. То класс отправили на «дистанционку» из-за ковидного ученика, то целый колледж… А в Среднеахтубинском районе (где в последние дни наблюдается резкий всплеск коронавируса) опасную инфекцию обнаружили в одном из детсадов. Об этом «КП-Волгоград» узнал из пресс-релиза Среднеахтубинского райсуда, который наказал за ковидного ребенка в детсаду медсестру этого дошкольного учреждения.

Как сказано в сообщении суда, медсестра зафиксировала у ребенка повышенную температуру - 37,2 градуса, но никому об это не сказала. Хотя по санитарным правилам она в период пандемии должна была в течение 2 часов любым способом сообщить о больном ребенке в региональное управление Роспотребнадзора.

Как впоследствии оказалось, ребенок заболел коронавирусом. А значит, он представлял угрозу всем контактным. За халатность за медсестру составили админпротокол.

- Свою вину в суде медсестра признала. Учитывая имущественное положение подсудимой, смягчающие вину обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд вынес решение назначить ей наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, - сообщают в Среднеахтубинском суде. Уточнив, что постановление в силу еще не вступило может быть обжаловано в течение 10 дней.