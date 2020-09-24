В Волгограде ювелирный магазин оштрафовали за «фальшивую» ликвидацию

«Спешите. Мы уходим с рынка! Раздаем украшения бесплатно (1 штуку в руки) Остальное до -80 процентов», - рекламные сообщения с таким текстом распространяли владельцы известной сети ювелирных магазинов, клиентам которых периодически звонят Дима Маликов и Дима Билан. Естественно, люди шли на приманку в эти магазины. Поток покупателей вырос, чего, собственно, и добивались бизнесмены. Вот только сворачивать бизнес никто и не думал. Ликвидация и закрытие магазинов были «фиктивными». За это волгоградское управление федеральной антимонопольной службы и оштрафовало эту сеть магазинов. Наказали их за недостоверную рекламу на 400 тысяч рублей.

- При определении размера штрафа учтен тот факт, что данная сеть постоянно вводит потребителей в заблуждение, пытаясь спровоцировать ажиотажный спрос недостоверной рекламой о грядущем закрытии магазинов, уходе с рынка и прочим, - поясняет заместитель руководителя УФАС Ирина Никуйко. - Выбирая между краткосрочным эффектом и имиджевыми потерями, компания, видимо, выбрала краткосрочный эффект, это её право. Но потребители все-таки должны получать достоверную информацию.