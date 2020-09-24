Волжанку, которая убила и расчленила супруга, отправили в СИЗО

Женщина даже не стала возражать в суде против своего заключения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Волжанку, которая зарезала и расчленила своего мужа, отправят за решетку. Пока что в СИЗО на два месяца – до 22 ноября 2020-го. Решение об избрании меры пресечения для женщины, сегодня, 24 сентября, вынес Волжский городской суд.

Напомним, на днях всплыли жуткие подробности кровавой драмы, которая произошла в Волжском еще в августе. Правоохранители задержали по подозрению в убийстве собственного супруга 33-летнюю жительницу города-спутника. На допросе волжанка во всем призналась и рассказала подробно, как в ходе очередного домашнего конфликта нанесла несколько ударов в грудь супруга, как потом расчленила его тело и расфасовала по пакетам, и как потом закопала части в разных лесопосадках. Причем убийство произошло в квартире, где находились малолетние дети супружеской пары.

После всего совершенного, женщина еще и смогла жить, как ни в чем не бывало.

Задержали волжанку 22 сентября. Кстати, как уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе суда, ни сама подозреваемая, ни ее адвокат не стали даже возражать против ее заключения в СИЗО. Но постановление в законную силу не вступило и еще может быть обжаловано.