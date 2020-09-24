В Волгограде произошло ДТП с пятью машинами

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 24 сентября 2020 года, в Волгограде. В аварии столкнулись пять автомобилей. Как рассказали «КП-Волгоград» в Главном управлении МВД России по Волгоградской области, в 14.32 на пересечении проспектов Ленина и Металлургов 65-летняя водитель за рулем «Мерседеса» грубо нарушила правила – проехала на красный сигнал светофора. А этот перекресток в Краснооктябрьском районе всегда с оживленным движением. Немецкий автомобиль врезался сразу в две машины – в «Митсубиси» и «Хендэ i40». От удара «Митсубиси» отбросило в стоявший на перекрестке «Хендэ Акцент». Южнокорейская легковушка от столкновения поехала назад и ударила «Фольксваген». А отбросившего от удара с «Мерседесом» «Митсубиси» еще и перевернуло.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Информация о количестве пострадавших и степени их травм уточнятся.