В больницах Волгограда и Михайловки развернут еще сто коек для ковидных пациентов

Фото администрации ВО.

Сегодня, 24 сентября, на заседании Клинического Совета региона по борьбе с коронавирусом глава Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу подготовить и развернуть дополнительно около сотни коек на базе больниц Волгограда и Михайловки (на данный момент развернуты 3700 коек под ковидных пациентов). Кроме того, больницы должны быть готовыми к перепрофилированию в любой момент.

Вместе с похолоданием в Волгоградскую область пришел и сезон простудных заболеваний. Сегодня кашляющих и чихающих людей можно встретить уже везде.

- Да, в сентябре мы уже отметили рост заболевших коронавирусной инфекцией, а также сезонный подъем заболеваемостью ОРВИ, - говорит глава областного Роспотребнадзора Ольга Зубарева. - Пока ситуация в регионе хоть и напряженная, но контролируемая.

При этом готовиться к всплеску пациентов уже начали.

- За лето мы сформировали необходимый резерв коечного фонда, медикаментов и кадровый резерв, существенно нарастили количество современной медицинской техники и оборудования. Сейчас главная задача – четко разделить потоки пациентов. Нельзя допускать госпитализацию пациентов с внебольничными пневмониями в обычные стационары, - акцентировал внимание медработников губернатор.

Кроме того, Бочаров поручил волгоградским медикам проработать вопрос применения в регионе нового метода лечения коронавируса - окисью азота (в Минздраве РФ зарегистрировали и отметили эффективность этого метода).

Что касается новой инфекционной больницы, которую строят в Волжском, она заработает, как и обещали, в ноябре 2020-го. В ближайшее время обещают запустить в работу и компьютерные тамографы, которые поступили на вооружение больниц.