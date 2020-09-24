В Волгоград поступила антиковидная вакцина для медиков и соцработников

Фото с сайта Минздрава РФ.

В Волгоградскую область поступила первая партия антиковидной вакцины российского производства. Первыми получат ее медики и социальные работники, которые непосредственно контактируют в коронавирусными пациентами или находятся в группе риска.

- Буквально вчера (23 сентября, - примечание автора) мы получили первые комплекты доз вакцины, предназначенных для медицинских и социальных работников. Конечно, будут прививать на добровольной основе, - уточнил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на заседании Клинического Совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

И тут же поручил облздраву подготовить места и создать все условия для хранения вакцины (отметим, что хранить вакцину следует при температуре от -18 градусов и в защищенном от света месте). И уже приступать к вакцинации.

- Поручают областному комитету приступить к вакцинации от коронавируса согласно составленному графику, – поставил задачу губернатор.

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