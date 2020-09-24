В Волгограде разгребают свалку у поселка Солнечный

На свалке скопились тысячи тонн мусора. Фото: мэрия

Больше месяца понадобится волгоградским властям, чтобы разгрести стихийную свалку в окрестностях поселка Солнечный в Краснооктябрьском районе. Убирают тонны мусора, которые заняли больше гектара земли, силами районного коммунального предприятия. Строительные и бытовые отходы вдоль улицы Автомагистральной начали накапливаться около 10 лет назад. Их вывозили. Но местные жители вновь сбрасывали туда мусор. Кучи росли. Сейчас на стихийной свалке уже около 7 тысяч кубометров отходов – по весу это примерно 5 тысяч триста тонн. Вывезти их планируют до конца октября.

- В этом году за счет средств муниципалитета предприятием закуплена спецтехника для расчистки территории и вывоза отходов, - рассказал глава администрации Краснооктябрьского Иван Дронов.

Так что разгребать свалки район теперь может своими силами, без привлечения сторонних организаций. Из окрестностей Солнечного уже вывезли на полигон более тысячи тонн бытовых отходов, битого кирпича, металлолома и пластика. Чтобы свалка не разрослась вновь, мусорящих здесь собираются ловить «за руку» и штрафовать. Для жителей размер штрафа составляет до 4 тысяч рублей, для юридических – до 30 тысяч.

Вскоре начнут ликвидацию и других волгоградских свалок - в поселке Саши Чекалина в Кировском, на улицах Пугачевской, Чебоксарской и Дубовской в Ворошиловском и других районах.