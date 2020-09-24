КСП проверит, как волгоградским медикам начислили надбавки за ковид

В облздраве уверяют, что сегодня все медики, работающие с ковидными пайиентами, получают надбавки вовремя и в полном объеме. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Депутаты Волгоградской областной думы поручили специалистам Контрольно-Счетной палаты проверить, правильно ли насчитали надбавки волгоградским медикам, которые работают с коронавирусными пациентами. И отчитаться аудиторы о проделанной работе должны уже к концу этого года.

По данным облздрава, на сегодняшний день с ковидными больными работают свыше восьми тысяч врачей, медсестер и санитарок. В том числе – более 4,5 тысяч медиков оказывают помощь непосредственно в инфекционных госпиталях в круглосуточном режиме. За ежедневный риск и напряженную работу в условиях пандемии эти медики получают дополнительные надбавки из регионального и федерального бюджетов.

- Стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку нашим медикам перечисляют вовремя и в полном объеме, -заверяют в облздраве.

Но поначалу от врачей было много нареканий по этому поводу, прокуратура также выявила несколько нарушений при начислении надбавок. Теперь проверит, как расходовали бюджетные средства и КСП.