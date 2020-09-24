Чиновнику, вымогавшему деньги у волгоградского фермера, дали 7 лет колонии

Суд отправил взяточника в колонию строгого режима. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Жирновском районе Волгоградской области бывшего чиновника приговорили к 7 годам колонии строгого режима. Такой суровый вердикт суд вынес бывшему заместителю главы администрации одного из городских поселений. Его признали виновным по статье «получение взятки в крупном размере». Хотя по сути то, на чем его поймали, скорее можно назвать вымогательство.

Дело в том, что этот чиновник узнал, что местный фермер выращивает сельхозкультуры на земле, которая по бумагам предназначена для жилищного строительства. Но вместо того, чтобы устранить несоответствие, замглавы решил на этом заработать. Он потребовал у фермера платить ему 125 тысяч рублей в год. Причем заверил, что деньги эти пойдут в бюджет в качестве арендной платы за землю. На самом деле деньги он присваивал. За два года соответственно он получил от фермера 250 тысяч рублей.

Махинации чиновника вскрыли правоохранители и отдали под суд.