Грозит 6 лет тюрьмы: под Волгоградом муж довел супругу до попытки самоубийства

Уголовное дело по статье «Доведение до покушения на самоубийство» возбудили в отношении 36-летнего жителя Быковского района: мужчина долго и злонамеренно доводил свою законную супругу до суицида. Почти год он психологически истязал женщину, выгонял ее из дома, унижал, жестоко с ней обращался. В итоге несчастная решилась на отчаянный шаг и попыталась свести счеты с жизнью.

- Однако благодаря своевременным действиям родственников и медицинских работников жизнь потерпевшей была спасена, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Дело расследовали сотрудники Николаевского МРСО СУСК РФ по области. Они собрали достаточно доказательств вины подозреваемого, а прокуратура, утвердив обвинительное заключение по делу, перевела его в статус подсудимого. Теперь мужчине предстоит ответить по закону: приговор вынесет Быковский районный суд. Ему грозит до шести лет тюрьмы.