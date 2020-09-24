Коронавирус наступает: в Волгограде плюс 62 пациента, в Средней Ахтубе – плюс 13

Новые вспышки коронавируса происходят то тут, то там. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Волгограде коронавирус опять набирает темпы: еще вчера в областном центре было зафиксировано 44 новых случая за сутки, а сегодня, 24 сентября, диагноз COVID-19 подтвердился сразу у 62-х пациентов. И это не предел. По данным регионального оперативного штаба, в больницах с подозрением на ковид находятся еще 3250 пациентов, в том числе 111 детей. В географии распространения коронавируса сегодня кроме Волгограда еще 13 районов области и Волжский. Хотя в городе-спутнике в последние дни ситуация с ковидом относительно спокойная. За последние сутки там зарегистрировано 9 новых случаев (для полумиллионного города это немного).

А вот в Среднеахтубинском районе явно вспыхнул большой очаг COVID-19. Уже третьи сутки район лидирует по числу новых заболевших: 22 сентября было 12 случаев, 23-го – 14 случаев, сегодня, 24 сентября, - еще плюс 13 ковидных пациентов.

Сегодня коронавирус зафиксирован в 13-ти районах области, а также в Волгограде и Волжском.

По четыре случая зафиксированы сегодня в Михайловском и Котельниковском районах, в Серафимовичском – три новых пациента, в Светлоярском, Городищенском, Ленинском и Котовском – по два случая. Еще в пяти районах Волгоградской области сегодня добавилось по одному жителю с коронавирусом: в Алексеевском, Суровикинском, Даниловском, Октябрьском и Калачевском.

И опять в числе новых ковидных пациентов оказались дети: три ребенка первого года жизни, двое дошколят, шесть школьников в возрасте от 7 до 14 лет и 1 подросток (от 15 до 17 лет). А это значит, что коронавирус все-таки пошел по школам и детским садикам.