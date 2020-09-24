В Волгограде владелец кондитерской тратил зарплату работников на себя

Уголовное дело в отношении одного из владельцев кондитерской в Волгограде следователи передали в прокуратуру для обвинительного заключения: мужчина долгое время не платил своим работникам зарплату, а их деньги тратил на свои нужды. Это подтверждается документально. В 2019 году 11 человек попросту сидели без копейки на жизнь, хотя деньги у фирмы были.

- Общая сумма задолженности перед ними составила свыше 200 тысяч рублей. Предприниматель не произвела расчет даже с теми, кто решил уволиться. При этом, как установили следователи, в указанный период времени кондитерская приносила стабильный доход и финансовых трудностей не испытывала, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Даже находясь под следствием, работодатель не расплатился с людьми, хотя тем самым мог бы исправить ситуацию. Вскоре он окажется на скамье подсудимых.