В ДТП с автобусом и маршруткой под Волгоградом пострадали три человека

Автобус и маршрутка столкнулись на повороте. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Рейсовый пассажирский автобус и микроавтобус столкнулись в начале двенадцатого днем 24 сентября на московской трассе Р-22 «Каспий». Авария с участием общественного транспорта случилась в Иловлинском районе Волгоградской области. Автобусы не поделили дорогу на повороте. К счастью, обошлось без жертв. Пострадали в этом ДТП трое пассажиров. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, все они обратились за помощью к медикам.

На месте ДТП работает полиция. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По предварительным данным, следовавший по маршруту «Волгоград - Иловля» «Волгобас» на повороте на 888-м километре федеральной трассы не предоставил преимущество в движении маршрутному такси «Волгоград – ст. Аржановская», которое везло пассажиров в Алексеевский район.

Сейчас волгоградская полиция продолжает работать на месте ДТП в Иловлинском районе. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства аварии с участием двух пассажирских автобусов.