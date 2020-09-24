Из кожвендиспансера в реанимацию: подробности об умерших от коронавируса в Волгограде

Пока пациенты ждут результатов теста, часто упускают драгоценное время на лечение. Фото: Иван МАКЕЕВ

К 24 сентября в летальном списке коронавируса уже 136 волгоградцев. Сегодня посмертный диагноз - что смерть наступила от осложнений, вызванных ковидом – подтвердили еще у двоих жителей Волгограда. COVID-19 унес жизни 81-летней женщины и 66-летнего мужчины.

- Пенсионерка пять дней лечилась дома самостоятельно, думала, что это простуда. Когда стало хуже, она обратилась к участковому. Однако, его рекомендации не соблюдала, продолжала лечиться по-своему. В итоге, когда ее забирала «скорая», состояние женщины было уже очень тяжелое. Ее сразу положили в реанимацию больницы №1 с двухсторонней пневмонией, но, несмотря на усилия врачей, пенсионерку не спасли, - рассказывают «КП-Волгоград» в региональном оперштабе.

Говорят у женщины был целый «букет» хронических заболеваний: сердечно-сосудистой системы, эндокринной и мочевыделительной систем, а также заболевания органов дыхания.

Не спасли медики и 66-летнего мужчину из Волгограда. Хотя он обратился за медпомощью сразу, как почувствовал первые признаки заболевания. Но коронавирус у него выявили не сразу. Поначалу его госпитализировали в кожвендиспансер, а, когда пришел второй тест на ковид и он оказался положительным, только тогда его перевели в госпиталь №4. К тому времени у мужчины уже была двухсторонняя пневмония. Через несколько дней он скончался в больнице.