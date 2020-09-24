У инженера из Волгограда лжебанкиры похитили 1,3 миллиона рублей

И опять, и снова, на удочку телефонных аферистов, которые представляются сотрудниками банков, попались очередные волгоградцы. И это не пожилые люди, которые, как известно, особенно доверчивы. На этот раз жертвой лжебанкира стал 48-летний инженер из Дзержинского района. Мужчина поверил лжебанкиру, который наплел ему про несанкционированное оформление кредита и о том, что надо срочно перевести деньги на безопасный счет, что волгоградец и сделал. Он перевел на указанный ему счет 1 миллион 384 тысячи рублей.

Лишился своих сбережений и 41-летний слесарь из Волжского. Он тоже поверил звонившему мошеннику и сообщил ему персональные данные своей банковской карты. У него аферисты похитили 200 тысяч рублей. Также лишилась 100 тысяч рублей и пенсионерка из Октябрьского района.

- А 27-летнюю жительницу Палласовского района аферист убедил произвести ряд операций в мобильном приложении, после чего оформил на нее кредит и похитил почти 150 тысяч рублей, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Волгоградцы, не доверяйте незнакомцам, которые звонят вам по телефону, и, если заподозрили неладное, лучше сразу прекращайте разговор.