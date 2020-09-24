В Волжском из-за иномарки пострадала пассажирка маршрутки

По вине водителя иномарки пострадала женщина в маршрутке. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Аварии с участием общественного транспорта в Волгоградской области случаются регулярно, но, надо сказать, не всегда их виновниками становятся водители автобусов и маршруток. Вот вчера утром, 22 сентября, ДТП с пассажирской маршруткой в Волжском спровоцировал 43-летний водитель, «Рено Логан». Это он, как рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, при повороте с улицы Ленина на улицу Молодежную не пропустил «ГАЗель». Удар был не сильный, но этого оказалось достаточным, чтобы 36-летняя пассажирка маршрутки упала так, что получила травмы. Ее увезли в больницу с места ДТП.

Водитель легковушки чудом остался жив. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

А днем – примерно в 14.43 – жуткая авария произошла на мосту из Волгограда в Краснослободск. Там 34-летний водитель на «Дэу Нексия», не заметил остановившийся у края дороги грузовик, и врезался в него почти на полном ходу. Платформа фуры практически снесла крышу легковушки. К счастью, водитель «Дэу» остался жив.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Дэу» с различными травмами госпитализирован в медучреждение, - уточнили в ГУ МВД по региону.