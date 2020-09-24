Под Волгоградом на воровстве денег поймали еще одну начальницу почтамта

У людей, чья работа связана с торговлей и наличными деньгами, всегда есть соблазн взять несколько купюр себе. А в почтовой организации воровство среди сотрудников просто явление почти неискоренимое. Ловят воришек, отправляют за решетку, но попадаются все новые и новые. Вот еще одного почтальона поймали на воровстве. На краже денег из кассы попалась (теперь уже бывшая) начальница почтамта из Урюпинского района Волгоградской области.

- 25 июля женщина, воспользовавшись тем, что у нее есть доступ к сейфу, похитила 170 тысяч рублей, - уточняют в СУ СК по Волгоградской области, которые завели на воровку уголовное дело.

Говорят, вскрыло недостачу руководство почтовой организации в ходе внеочередной проверки.

- Сотрудницу тут же уволили по дискредитирующим основаниям. Свою вину она полностью признала и даже погасила ущерб. Расследование уголовного дела продолжается, - добавляют «КП-Волгоград» в следственном управлении.