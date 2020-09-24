Известный ресторатор из Волгограда рассказал, как смог победить ковид и дал советы

Фото с личной странички Эдуарда Панина.

Еще один достаточно известный волгоградец – ресторатор, владелец NewsPub, Эдуард Панин – слег с коронавирусом. Причем у него ковид протекал тяжело, с госпитализацией, реанимацией... Два месяца он боролся с COVID-19, и лишь сегодня встал на ноги. И первое, что он сделал: написал на своих страничках в соцсетях пост-обращение ко всем друзьям-знакомым. Основной посыл – носите маски, не медлите с обращением к врачам и берегите себя.

«Запомните: если у вас появились слабость и симптомы простуды, срочно вызвайте врача и наблюдайте за легкими. У меня на первой неделе заболевания поражение легких достигало 25%, а на второй уже 53%.

Второе: если температура не падает и не помогают антибиотики, срочно сделайте тест на коронавирус и КТ. Только КТ точно покажет реальную ситуацию!

Третье: если температура 38 градусов держится несколько дней, вызывайте скорую! Только профессиональное лечение в больнице помогло мне за 10 дней встать на ноги.

Очень помогли капельницы, уколы и антиковидная плазма с антителами, а их мне делали 5 дней подряд.

И, как ни не парадоксально: обязательно везде носите маску!», - настоятельно рекомендует Панин.