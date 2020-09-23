Под Волгоградом три конокрада отбили у фермера 68 лошадей

Думаете, что времена, когда крали лошадей прошли? Что сегодня только машины угоняют? Ошибаетесь. Вот в Николаевском районе у местного фермера похитили 68 лошадей из стада. Не за раз, конечно, ведь такое количество животных не спрячешь. Похищали лошадей время от времени. Как выяснилось потом, замешаны в этом воровстве были три сооьщника.

- Верхом на лошадях они отбивали от табуна несколько особей, а затем перегоняли их на животноводческую точку в Палласовском районе, рассказывают «КП-Волгоград» подробности в областной прокуратуре.

Сумму нанесенного фермеру ущерба оценили в 3 миллиона рублей. К счастью, 23 лошади правоохранители успели вернуть владельцу, а вот остальных конокрады успели продать.

- Свою вину подсудимые так и не признали. Но сотрудники СО ОМВД России по Николаевскому району Волгоградской области собрали все факты и улики, доказывающие их причастность к похищениях. Прокуратура утвердила им обвинительное заключение, а суд приговорил, в зависимости от роли каждого, на 3,4 и 5 лет колонии общего режима, - уточняют в ведомстве. – Мужчин взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.