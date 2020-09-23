Испытания инновационного оборудования начались на воздушных линиях электропередачи в Волгоградской области

Фото: Ирина Симонова.

Новое высокотехнологичное оборудование служит для гашения колебаний проводов в ветреную погоду. Гасители вибрации предохраняют их от изломов в местах креплений. Надломленные от частых колебаний провода подвержены обрывам, что приводит к технологическим нарушениям и перебоям в энергоснабжении потребителей.

Фото: Ирина Симонова.

Двадцатикилометровая воздушная линия, которая выбрана для испытания новшества, участвует в транзите электроэнергии для 70 тысяч жителей Нехаевского, Алексеевского, Кумылженского и Серафимовичского районов Волгоградской области. Более ста пневматических безынерционных гасителей установлены пока на полуторакилометровом участке линии. В случае успешных испытаний будет принято решение о закупке нового приспособления и оснащения им линий электропередачи для обеспечения надежного энергоснабжения жителей региона.

Компания «Россети Юг» отвечает за транспорт электрической энергии по сетям 220 кВ и ниже на территории четырех субъектов Российской Федерации: Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, Республики Калмыкия.

«Россети Юг» обслуживает территорию общей площадью более 335 тысяч квадратных километров с численностью населения порядка 8,1 миллионов человек. В состав Компании входит 1 213 подстанций напряжением 35-220 кВ общей мощностью 18 723,2 МВА и 30 955 трансформаторных подстанций напряжением 6,10/0,4 кВ общей мощностью около 5 323,5 (МВА). Общая протяженность по трассе линий электропередачи –158,5 тыс. км. Численность персонала – свыше 14 тысяч человек.