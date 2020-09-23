Сразу в двух волгоградских селах ввели карантин по бешенству

Коронавирус, риновирус, грипп, ОРВИ… Опасные инфекции и болезни подстерегают волгоградцев на каждом шагу. Уже не знаешь, как уберечься. А тут в Волгоградской области объявилась еще одна напасть – бешенство. К сожалению, случаи заболевания бешенством в нашем регионе случаются регулярно, но на этот раз очаги вспыхнули сразу в двух поселках. Оба они расположены в Еланском районе. Как следует из документов, представленных на сайте администрации региона, карантин по бешенству сейчас ввели на территории Вязовского сельского поселения и на территории Большеморского сельского поселения. Это значит, что ни одно животное в ближайшее время (обычно карантин устанавливается на 2 месяца) не покинет эти поселки, а ветеринары проводят поголовный осмотр всего скота в этих населенных пунктах.

Напомним, что бешенство – очень опасное и смертельное заболевание. Поэтому зараженных животных обычно сжигают.