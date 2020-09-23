Посещение волгоградских природных парков хотят сделать платным

Фото с сайта облкомпироды.

На сайте администрации Волгоградской области появился интересный документ – постановление «Об определении платы для лиц, которые не проживают на особо охраняемых территориях, за посещение этих территорий». Другими словами, в Волгоградской области планируют взимать плату за посещение природных парков.

Пока это лишь проект постановления, который подготовили в региональном комитете природных ресурсов. Но чтобы он вступил в силу не хватает, собственно, только подписи губернатора региона.

Одно радует, плата за посещение парков будет небольшой. Как сказано в проекте она будет составлять 0,5% от величины прожиточного минимума, установленного в России для трудоспособного населения. Сейчас этот минимум равен 11510 рублей. 0,5% от этой суммы это 57 рублей 55 копеек.

Кроме того, чиновники составили целый список тех, кто будет освобожден от уплаты этих денег при посещении природных парков. В частности, не будут платить, ветераны, инвалиды и сопровождающие их лица, школьники и дошкольники, дети-сироты, пенсионеры и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей. Освободят от платы и тех, кто прописан на особо охраняемой территории, или имеет там дачный/садовый участок, а также тех, кого они будут нанимать на работу. За транзитный проезд через парк тоже платить не придется.