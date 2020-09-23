Ротор и Краснодар все-таки сыграли в Волгограде

Фото: СК "Ротор"

Противостояние «Ротора» и «Краснодара» все-таки произошло в Волгограде. 1,5 недели назад южное дерби отменилось из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде. На этот раз встреча состоялась. Правда, была она другого уровня – в рамках молодежного первенства. Дублирующие составы «Ротора» и «Краснодара» встретились в игре 3-го тура турнира. Матч прошел при пустых трибунах стадиона «Зенит».

К очному противостоянию «Ротор-М» и «Краснодар-М» подошли с равными показателями: у команды было по одному выигрышу и поражению. Только волгоградцы занимали третье место, а краснодарцы – девятое. В игре же равной борьбы не получилось. Уже в первом тайме черно-зеленые забили три мяча в ворота подопечных Алексея Жданова. А уже в добавленное время к основному времени встречи гости еще раз поразили цель. Итоговый счет 0:4 – второе поражение «Ротора-М» в сезоне. Стоит отметить, что молодежка сине-голубых не досчиталась нескольких игроков, которые в настоящее время в расположении основной команды в закрытом режиме готовятся к матчу 9-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином»

Дубль «Ротора» в следующем туре молодежного первенства сыграет на выезде с «Тамбовом» 29 сентября.