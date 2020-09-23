Администрация Волгограда берет кредит на 600 миллионов рублей

Фото из архива КП.

Волгоград и до коронавируса едва сводил концы с концами, а пандемия серьезно пошатнула экономику города-миллионника. Доходы резко упали, а обязательства никто не отменял. И хотя городу активно помогают и область и государство, денег все равно не хватает. И вот сегодня на сайте Госзакупок появился интересный лот: администрация Волгограда ищет кредитора, который даст городу взаймы ни много, ни мало – 600 миллионов рублей.

Как "КП-Волгоград" узнала из документации, представленной на сайте, кредит город планирует взять на три года – до 31 декабря 2023-го включительно под 6 процентов годовых, причем без всяких иных переплат в виде комиссий и сборов.

На что же потратят эти деньги? К сожалению, их не собираются вкладывать в производство или в строительство, эти деньги, как следует из пояснения в документации лота, пойдут на рефинансирование уже имеющихся долгов у Волгограда.