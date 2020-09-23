24 сентября отключат свет трех районах Волгограда

Электричества не будет от трех до восьми часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградские энергетики продолжают плановые ремонты оборудования и воздушных линий на городских электросетях. Успеть нужно до холодов, когда неполадки на линиях чреваты куда большими проблемами для горожан. Пока же тысячи волгоградцев вновь будут сидеть без света и электроприборов, кто несколько часов, а кто и целый день. В этот четверг без электроснабжения останутся жители отдельных кварталов трех районов областного центра. В график отключений электричества на 24 сентября 2020 года попали улицы Красноармейского, Советского и Тракторозаводского районов Волгограда. И если на Тракторном света не будет всего лишь в трех домах и всего три часа, то в других районах коммунальных страдальцев будет куда больше и сидеть без электричества им придется дольше.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети ЮГ - Волгоград», в Тракторозаводском районе с 9.00 до 12.00 обесточат дома на улице Ополченской, №6,10; а также на улице Гроссмана, №9. Они в списках на отключение уже не впервые.

В Красноармейском отключения пройдут в три этапа. С 9 утра до полудня будут сидеть без света улицы Минская, №218,222-226; Лазоревая, №183-195; Фролова; 4 и 6; а также в частнике улица Луговая, дома №159-161а. С 9 до 13 часов отключат свет на улице Фадеева, в домах №29,31, 35; и на проспекте Героев Сталинграда, №13-17. А с 12 до 17 часов обесточат улицу Садовая, дома №5-9, 6, 8, 16, 17; и переулок Школьный, №21. Также не будет электричества в частнике: улицы Центральную, 2-26; Комсомольскую, 5-15, 6, 8; Набережную, 2-10, 3-9.

И в Советском районе в четверг с 9 до 17 часов 24 сентября сидеть без электроэнергии будут жители улиц Владимирской, домов № 53, 64, 66; Комарова, 75; Купалы. 60 и 62. А с 11 до 17.00 отключат свет в частном секторе на улицах: Абоянская, №1-4; Каляева, №4,6; Кирова, №1, 2, 3,3а, 4, 5; Колхозная, №1-13, 25, 2-18; Мушкетова, №1-89, 2-70; Транспортная, №2-6, 3; Ольховская, №1-11, 4; Палиашвили, №1-205, 2-150; Песчаная, №1б, 2г, 3, 5, 7а; Совхозная, №2а-10, 3; Фомина, №1-15, 6,8, 8а; Школьная 1-5а, 2-12; ЛЗС, №1-12, 2-24; переулок Ольховский, №2-6.