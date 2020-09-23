Волгоградская область получит 1,2 миллиарда на выплаты семьям, где родился третий ребенок

В среднем пособие за третьего ребенка составляет 10,4 тысячи рублей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Председатель правительства РЫФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым выделяются из государственного бюджета дополнительные средства на выплаты, которые получают семьи, где родился третий ребенок. К выделенной ранее сумме добавили еще 2,58 миллиарда рублей. Итого на данные пособия из госказны выделяют в 2020-м 50,16 миллиардов рублей.

- Откорректировать сумму пришлось в связи с обновлением численности получателей пособия, - поясняют на сайте Правительства РФ. - Дополнительные средства поступят в 36 регионов.

Волгоградская область также в этом списке, откорректированная сумма, которая поступит в регион на пособия, составляет 1,27 миллиарда рублей.

Напомним, что это пособие платят семье, пока ребенку не исполнится три года, и распространяется не только на третьего, но и на последующих детей. Величина его зависит от прожиточного минимума на детей в каждом регионе, но в среднем составляет 10,4 тысячи рублей.