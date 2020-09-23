В Волгограде на взятке поймали начальника железнодорожной станции

Русский принцип «Не подмажешь – не поедешь» привел к тому, что взяточничество просочилось во все сферы. Вот недавно на взятке поймали начальника Сарептской дистанции пути филиала ОАО «Российские железные дороги». Казалось бы, за что и с кого он мог требовать деньги? А все просто – деньги он получил от подрядчика, который в рамках «Комплексной реконструкции участка Максим Горький – Котельниково Приволжской железной дороги» осуществлял строительство второго пути на участке «Тингута – Абганерово». Деньги в размере 50 тысяч рублей сотрудник подрядной организации передал начальнику станции за то, что тот беспрепятственно выдаст им все разрешения, согласует все работы, а потом не придираясь подпишет акты выполненных работ. И, собственно, так «партнеры» и поступили. Взяточников наказали. А сегодня заместитель Волгоградского транспортного прокурора подал еще одно исковое заявление на экс-начальника станции. Правоохранитель требует, чтобы те 50 тысяч рублей, которые он получил в качестве взятки, изъяли в доход государства.

- В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении, -уточняют в транспортной прокуратуре.