В Средней Ахтубе второй день всплеск заболеваемости коронавирусом

В регионе наибольший прирост заболевших - в Волгограде и Среднеахтубинском районе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области диагноз коронавирус 23 сентября 2020 года выявлен у 104 человек. Из них 27 пациентов с положительными тестами в возрасте от 30 до 49 лет. Также начали борьбу с ковидом 26 жителей региона, которым от 50 до 64 лет, и 22 волгоградца старше 65 лет. Обращает на себя внимание и всплеск заболеваемости среди школьников. За последние сутки коронавирус был подтвержден у 17 детей от семи до 14 лет. А еще в регионе заболел малыш, которому нет еще и года. Об этом «КП-Волгоград» узнала в оперативном штабе. По территории Волгоградской области наибольший прирост заболевших коронавирусом выявлен в Волгограде и Среднеахтубинском районе.

В областной столице традиционно каждый день больше заболевших COVID-19, чем в других городах и районах региона. В Волгограде 23 сентября диагноз подтвердился у 44 человек. А в Волжском второй день зафиксировано 9 случаев заболевания.

География распространения коронавируса Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Зато в Среднеахтубинском районе снова, как и вчера, больше десяти человек столкнулись с опасным вирусом. Сегодня там 14 новых заболевших. Всего за последние сутки коронавирус подтвердился у жителей 14 районов Волгоградской области. 8 заболевших в Городищенском районе, в Урюпинском немного меньше – 6. По 4 случая заражения COVID-19 в Котовском и Светлоярском районах. В Ленинском районе заболели трое жителей. В Быковском, Палласовском, Старополтавском и Чернышковском районах по два человека с положительными тестами на ковид. По одному случаю заболевания выявлено в Камышинском, Киквидзенском, Котельниковском и Октябрьском районах.