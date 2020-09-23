Женщина из Волгограда и мужчина из Камышина: подробности о двух новых смертях от ковида

Фото администрации ВО.

Коронавирус не щадит никого – ни стариков, ни молодых людей. Но хуже всего то, что ученые до сих пор не могут понять, почему одним не помогает никакое лечение, а другие переносят ковид в легкой форме. Вот за минувшие сутки в Волгоградской области подтвердили еще две смерти от коронавируса – 69-летней женщины из Волгограда и 58-летнего мужчины из Камышина.

Надо сказать, что умершая волгоградка обратилась за медицинской помощью сразу, как почувствовала недомогание. Она соблюдала все, что ей приписывали врачи, хоть и лечилась амбулаторно. Но ей становилось все хуже. Через неделю ее все-таки госпитализировали в ГУЗ «ГКБ №1» с коронавирусом. Там обследование показало двухстороннюю пневмонию. И, несмотря на все усилия медиков, вылечить женщину так и не смогли. Как говорят в региональном оперштабе, сказались хронические заболевания: у женщины был сахарный диабет и проблемы с сердцем.

А вот 58-летний мужчина из Камышина как раз упустил драгоценное время, когда его еще можно было спасти. Сначала он несколько дней лечился дома сам, потом амбулаторно под наблюдением терапевта. Состояние ухудшалось и ему сделали КТ, которое и показало большое поражение легких. Мужчину положили в горбольницу №1, но оттуда он больше не вышел – ковид оказался сильнее.

- У мужчины были хронические заболевания эндокринной системы, проблемы с сердцем и заболевания мочевыделительной системы, -уточняют в оперштабе.